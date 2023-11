A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének Tiszaföldvári Telephelye új helyre költözött. A Malom úti felújított épületet kedden reggel adták át. Ahogy Császár Istvántól, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársától megtudtuk, az egység működése 10 éves múltra tekint vissza.

– Nagyon fontos, hogy a vizsgálatra, tanácsadásra, illetve fejlesztésre kerülő gyermekek számára az ellátás a lakóhely közelében valósuljon meg – emelte ki.

Hosszú időn át a művelődési központ emeleti termébe várták a tanulókat. Az önkormányzat és a Szolnoki Tankerületi Központ összefogásával a nyár folyamán sikerült egy új épületbe költöztetni a telephelyet.

Átadták a vármegyei pedagógiai szakszolgálat tiszaföldvári telephelyét

Fotó: Dobróka András

– A Malom út impozáns épülete, az 1920-as években is már iskolának épült, a Szolnoki Tankerületi Központ használta eddig is. Most a szakszolgálati feladatellátás került ide – hangsúlyozta.

Az újonnan átadott helyszínen a vizsgáló és fejlesztő helyiségek tágasabbak, nagyméretű mozgásfejlesztő szoba áll rendelkezésre, ahol a későbbiekben a gyógytestnevelés foglalkozások megtartását is tervezik. Külön szobát alakítottak ki a pszichológusok, valamint a logopédusok számára. Korszerű irodában történhet az adminisztráció, valamint a nevelői szoba is megújult. A szülők számára tágas, kényelmes váró helyiség biztosított. Mint megtudtuk, Tiszaföldváron az ellátotti létszám évente körülbelül 550 fő.