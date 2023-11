A Nádirigó Madarász Klub a szolnoki Kertvárosból indult „útjára” öt évvel ezelőtt. Elsősorban gyerekeknek és az ő szüleiknek szerveződött, lehetőséget nyújtva a természetjárásra, madármegfigyelésre. Manapság egyre szélesebb kört járnak be a csoport tagjai. Szolnokon, de a városon kívül is rendszeresen bejárják az állatvilágban gazdag területeket. Az őszi szünetben is sokan összejöttek a tagjaik közül, ezúttal a Nefag Parkerdő területén barangolt a csapat.

– Több mint húsz „nádirigó” csatlakozott hozzám – gyerekek egészen pici kortól és velük természetesen felnőttek is –, a kis csapattal a Nefag Parkerdőnél és a Zagyvánál (a Malomszögi-híd környékén) jártunk. A bő kétórás terepsétán számtalan érdekességre leltünk, még vonuló darvakkal is találkoztunk – számolt be az eseményről a túra vezetője Rimóczi Árpád.

Egy vonuló darucsapat is megörvendeztette a madarászokat

Forrás: Tiszavilág Ökotúrák/Facebook

– Tíz új résztvevő tartott a régebbi tagsággal. Öröm ez számomra, hogy folyamatosan csatlakoznak családok az általam szervezett természetismereti programokhoz –tette hozzá a túravezető szakember.