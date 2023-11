November 4-én rendezik meg a III. Charity Nelli jótékonysági ruhavásárt a szolnoki Aba-Novák Művelődési Központ földszintjén. A szombaton délelőtt kilenc órakor kezdődő esemény teljes bevételét ezúttal is a szolnoki kötődésű, SMA-s Galó Tomika gyógykezelésére ajánlják fel a szervezők.

– A ruhákat most is ezer forintos darabáron lehet megvásárolni, de lehet értük többet is adni. Én, mint stílusnagykövet, végig a vásárlók segítségére leszek, és a testalkatuknak, színtípusoknak megfelelő outfiteket állítok össze, ha kérik – mondta el a vásárral kapcsolatban dr. Pazsa Kornélia. A főszervező, ötletgazda hozzátette: szervezőtársai jóvoltából étel- és italkóstolókkal is várják az érdeklődőket szombaton délután egyig.

– Amelyik ruha nem talál gazdára, azt ezúttal is a szolnoki anyaotthon részére juttatjuk el, hogy az ott lakó nőknek is lehetőségük legyen megújulni tavasszal – tette hozzá.