– Az én múzsám maga az élet volt – szólaltattuk meg a könyvbemutató előtt a végtelenül szerény, tiszta lelkű, lelkiekben gazdag írónőt.

– A közelmúltig a fiókoknak írtam, aztán gondoltam egyet, s vettem a bátorságot. A teljes ismeretlenben kezdtem utánajárni, miként is lehetne nekem is kötve-fűzött könyvem, melyben a saját gondolataim, érzéseim lapulnak, s melyet majd bárki kinyit, beleolvas, akkor vagy rácsodálkozik, hogy „Jé, ez meg mi?!”, vagy azt érzi „Ez igen, én is így vagyok ezzel!”. Szeretett édesapán tavalyi halála, a gyászból merített erő ösztönzött arra, hogy másokkal is megértessem, hogy számomra mit jelent a másság, vagy hogy miként lehet cigányként élni. Eddig ezt csak papírra mertem vetni, s lám, ma már nyíltan beszélhetek róla, sőt, büszke is vagyok magamra, mondhatni a fajtámra – vallotta meg érzéseit Suki Erzsi.

Az író-költő Kőtelekről naponta jár be dolgozni Szolnokra, ahol jelenleg a tanulmányait is folytatja a Szent Bazil Görögkatolikus Középiskolában. Suki Erzsinek ma már nem csupán vele született „szerencsétlen” múltja, hanem határozott tervei is vannak a jövője szempontjából.

– Két további kötetem is van előkészület alatt. Az egyik az „Utazás” címmel most megjelent könyvem írásaiban feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazza majd. A másik egy riportkötet lesz, amelyben azokat az interjúalanyaimat mutatom be, akik hasonlóan mélyről indulva keresik a lelki gazdagságot, illetve, akik már meg is találták azt. Útmutatóval kívánok szolgálni azoknak, akik valamilyen hasznos, értelmes tartalmat keresnek maguk és szeretteik számára az életben – hangsúlyozta érdeklődésünkre Suki Erzsi. Jól jegyezzék meg ezt a nevet!