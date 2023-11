Mintegy 150 millió forint támogatásból újulhat meg a Török Ignác utca és a Dinnyéshalom utca – adta hírül közösségi oldalán a városháza.

Bejegyzésükben arról is informálták a lakosságot, hogy a területen kerékpáros nyomot és gyalogátkelőhelyet is kialakítanak. A beruházás projektindító sajtótájékoztatóját a minap tartották a városházán, ahol Ifj. Károly Ferenc, a körzet önkormányzati képviselője, dr. Csáky András polgármester és Földi László országgyűlési képviselő szólalt fel.

Emlékeztettek: a Török Ignác utca nemcsak a kiterjedt kertesházi övezet utcáit köti össze, hanem a város köztemetőjéhez is fő megközelítési útként szolgál. Megújul a Dinnyéshalom utca is, így a beruházás nemcsak az ott élők életminőségére lesz pozitív hatással, hanem a város egész területéről érkező temetőlátogatóknak is komfortosabbá teszi a közlekedését. Ezek az utcák a 441-s számú főút tehermentesítő útjai is egyben.

A városháza posztjában kiemelte, a projekt keretében a Török Ignác és a Dinnyéshalom utca teljes hosszában a Déli úttól a Kőrösi útig mintegy 1340 méteren újul meg. A burkolathibák javítását is elvégzik a jobb teherbírás érdekében, lokális pályaszerkezetcserével. Az alapcserével érintett szakaszok kötőréteget kapnak, majd a teljes felületre új aszfaltkopóréteget terítenek. Korszerűsítik és kijavítják a meglévő csapadékvíz elvezető rendszert. Sebességcsökkentő küszöböket is kialakítanak, valamint sebességjelző táblákat helyeznek ki. A biztonságos közlekedés elősegítése céljából kerékpáros nyom létesül az érintett útszakaszon.

A burkolatfelújítás során a Dinnyéshalom utcában az Újvárosi temető előtt járdát és új kijelölt gyalogátkelőhelyet is kiépítenek a buszmegállóhoz, valamint kerékpártárolót helyeznek el – közölték