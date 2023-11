A héten is gyarapították vármegyénk vizeinek halállományát. A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az elmúlt napok folyamán még összesen 110 mázsa háromnyaras, fogható méretű pontyot, 1040 kilogramm keszeget, 600 kilogramm harcsát és 400 kilónyi csukát helyezett ki az általa kezelt vizekbe. Ezzel a szövetség telepítései be is fejeződtek az idei évre.