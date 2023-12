Miről ismerhetjük fel a jó pezsgőt? – merül fel a kérdés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közösségi oldalán válaszolt a kérdésre.

– A pezsgő kóstolása módszertanilag nagyban hasonlít a boréhoz, de még a szakértők számára is kihívást jelent. A pezsgőt a pohár falára csurgatva kell tölteni, ami azért is fontos, hogy a szénsav ne menjen ki belőle. Az a jó, ha minél hosszabb „buborékút” áll rendelkezésre. Lényeges szempont még, hogy a poharat harmadáig, maximum feléig töltsük. A tulipán vagy flőte pohár a legalkalmasabb erre a célra, hiszen hosszú nyakú, melynek köszönhetően az ital gyöngyözése jól vizsgálható – olvasható a szakértők válaszában.

Rámutattak, hogy ha hirtelen habzó, majd gyorsan elillanó buborékokkal találkozunk, az gyengébb minőségre enged következtetni. A tartós, szilárdabb hab magasabb minőséget jelent. Minél kisebb a buborék és minél egyenletesebben gyöngyözik fel, annál jobb.

– A pezsgőt – a borral ellentétben – nem szabad körkörösen mozgatni mielőtt megillatozzuk. Akkor jó, ha felismerjük a kenyérhéjra jellemző, kekszes illatjegyeket. A gyümölcsösség tehát nem a legmeghatározóbb – tették hozzá.

A válaszból az is kiderül, hogyan kell kóstolni a pezsgőt. Eszerint a pezsgő kóstolásához kissé hátrahajtott fejjel vegyünk apró kortyot a nyelvünkre és figyeljük meg, mennyire keltenek szúró hatást a buborékok. Akkor igazán jó minőségű, légies a pezsgő, ha a szájpadláson a felhabzás nem irritáló, hanem simogató érzetet kelt. A jó minőség ismérve az is, ha nem érzünk semmilyen idegen ízt. Egy-egy palack pezsgő képes visszaadni a szőlőfajta, a termőterület és az évjáratra jellemző sajátságos jegyeket is.