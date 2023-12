1. Javában zajlott a rajtaütés a drogdíler házában, amikor egy gyanús autó állt meg az utcán - videóval

A jászkunsági nyomozók, a Tisza MEKTO bevetési csoportja, valamint a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai február 23-án kutatást tartottak egy 39 éves jászladányi férfi lakásán, melynek során több mint 150 gramm kábítószer gyanúját keltő anyagot, és ezek mérésére, adagolására alkalmas eszközöket foglaltak le. Az akció közepette érdekes dolog történt az utcában, ami szintén felkeltette az egységek figyelmét.

2. A haldokló édesanya talán még láthatta, ahogy a magyar mentőcsoport kiemeli mellőle kisbabáját

Februárban súlyos földrengés rázta meg Törökországot. A helyszínre több jászkunsági önkéntes is utazott segíteni a mentésben. Egyik nap olyan csodának lehettek részesei a földrengés helyszínén dolgozó mentőcsoport tagjai, amelynek csak nagyon kevesek. A romok között ugyanis egy nőre és 4 hónapos kisbabájára bukkantak. Az anya szervezete sajnos feladta a küzdelmet, a pici azonban életben maradt.

Sokakat mentettek ki a romok közül a hősiesen küzdő önkéntesek

Forrás: Turi László Facebook-oldala

3. A vöröshagyma vonalkódjával okozott 80 ezres kárt egy szolnoki nő

A Szolnoki Járási Ügyészség lopás miatt emelt vádat február elején azzal a 44 éves szolnoki nővel szemben, aki 2022 novemberében és decemberében egy szolnoki hipermarketben 14 alkalommal is más terméknek a vonalkódját húzta le az önkiszolgáló kasszánál, mint amit ténylegesen vásárolt. A nő az áruháznak tettével összesen 89.632 forint kárt okozott, melyből 8.834 forintot fizetett meg.

A szolnoki nő 14 alkalommal is más terméknek a vonalkódját húzta le az önkiszolgáló kasszánál

Forrás: police.hu

4. Titokzatos vadállatok marcangolják szét a kutyákat Csataszögön

Ragadozók, valószínűleg aranysakálok garázdálkodtak az év elején Csataszögön. Több helybeli is döbbenten tapasztalta, hogy kutyáját az esti, éjjeli időszakban valami megtámadta, s emiatt több házőrző is elpusztult. Néhány tetemből evett is a támadó.

5. Mindenkit meglepett, mire használta a törlőkendőket a szolnoki gyorsétkezde pénztárosa

A Szolnoki Járási Ügyészség sikkasztás miatt emelt vádat februárban azzal a 48 éves nővel szemben, aki egy szolnoki bevásárlóközpont gyorsétkezdéjének pénztárosaként több százezer forintot sikkasztott. A vádirat szerint a nő 2022 májusában közel három héten keresztül azzal egészítette ki a fizetését, hogy a vásárlóktól átvett, mindösszesen 280.000 forintot nem helyezte el a kasszában. Az elkövető igazán trükkös módszerrel helyezte el ruhájában a bankjegyeket.