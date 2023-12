A Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület 2020-ban alapította az Önkéntes tevékenységért vármegyei díjat, melyet olyan személyek, ill. szervezet számára adományoz, akik, ill. amelyek az adott évben kiemelkedő tevékenységet folytattak vármegyénkben. Ezzel az önkéntesség népszerűsítése is céljuk.

– Önkéntes munka az, amit jószándékú emberek mások javára, a közösség érdekében önként, kényszer és ellenszolgáltatás nélkül végeznek – idézte fel Kiss Márta elnökségi tag az ünnepségen. Elmondta, évről évre sok szervezet és intézmény tartja fontosnak, hogy jelölésével ráirányítsa a figyelmet saját közösségéből a példaértékű tevékenységet végző személyekre, szervezetekre. önkéntesen.

Mint a rendezvényen is elhangzott, az Önkéntes tevékenységért 2023. díj kategóriánkénti odaítéléséről a döntőbizottság november 28-án határozott. Három kategóriában összesen 21 jelölés érkezett 18 jelöltre. A bizottság valamennyi jelölést indokoltnak tartott, az ajánlásokban szereplő szervezetek és személyek önkéntes tevékenységét nagyra értékelte, társadalmi hasznosságát elismerte. A jelölések jól reprezentálják az önkéntes tevékenység sokféleségét vármegyénkben, annak minden térségében. A helyi közösségek erősítése, a helyi identitás és kultúra megőrzése, a hagyományos karitatív tevékenységek, adományszervezés, fogyatékos emberek, hátrányos helyzetű családok támogatása, a közbiztonság védelme, a környezetvédelem és környezeti nevelés, a tehetséggondozás, az egészséggel kapcsolatos felvilágosító munka, az intézményi/szervezeti működés támogatása mind-mind olyan területek, melyek megjelentek a jelöltek méltatásaiban.

– Talán az a legfontosabb, hogy amikor rászorulunk, amikor nem vagyunk elég erősek, hogy gondoskodjunk magunkról vagy kimásszunk a bajból egyedül, akkor kell leginkább az a segítő kéz, amit az önkéntesek nyújtanak betegeknek, időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékkal élőknek – hangsúlyozta beszédében Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki a döntőbizottság elnöke is.

Ez évben kiemelkedő önkéntes kategóriában Szabóné Nagy Enikő érdemelte ki az elismerést, aki Jászapátin él és dolgozik pedagógusként. Családanyaként és feleségként is példamutató élete él

Lelkesedése, tenni akarása töretlen a közösség erejének és a közös élmények szívet melengető hatásának megmutatására. Fontos számára a székely és jász kapcsolatok ápolása, ezt küldetésének érzi. Az általa megálmodott események iránti elkötelezettsége segítőire is átszáll, minden részletre gondolnak, hogy az átadott élményből még sokáig erőt merítsünk – hangzott el a méltatásában.

Kiemelkedő szenior önkéntes kategóriában a díjjal az újszászi Krassóiné Gyüre Rozália munkásságét ismerték el. Nyugdíjasként teljesedett ki a közösségekért, betegekért végzett önkéntes, fáradhatatlan munkája. Nyitott, barátságos személy, aki könnyen teremt kapcsolatot embertársaival. Néhány tevékenység, melyet szívügyének tekint: helytörténeti, helyismereti kutatások, első városi advent megálmodása. Hosszú éveken át térítésmentesen hozta-vitte a beteg embereket a gyógyulást segítő intézményekbe. Névadója és létrehozója az Egyszemélyes Civil Csoportnak, mely segítő munkát végez a településen. Hagyománnyá tette a nőnapi gobelin kiállítást, ő álmodta meg a rászoruló gyermekeket felkereső biciklis Mikulást, a Szent Vendel Társaság alapító tagja, a szobor újbóli megvalósítása is az ő nevéhez fűződik. Aktív szervezője azújszászi kulturális életnek.

A Kiemelkedő önkéntes szervezet kategória díjazottja a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület. A lakossági önszerveződésű szervezet 1998-ban jött létre, társadalmi bűn- és balesetmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal. Kiemelkedő szerepet töltenek be a katasztrófavédelemben, iskolabiztosításban és temető szolgálatban. A városi rendezvények biztosításában állandó együttműködő partnerei Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a ráfordított munkaóra évente megközelíti a kétezer órát. A díjat Jóvér Zoltán elnök vette át.

Különdíj is gazdára talált, melyet Hubai Imre adományozott Szöllősi Sándornénak. A Mezőtúron élő hölgy az egészségügyből ment nyugdíjba, önkéntes munkát is ezen a területen vállalt, eleinte alkalmanként, majd 2011-től rendszeresen a Magyar Vöröskeresztnél. Igazi „mindenes”: véradókat toboroz, jelen van a véradásokon, de gyűjtésekben is aktívan részt vesz, csomagokat készít és oszt. Városi rendezvényeken az elsősegély ügyelet aktív résztvevője. Segíti az ifjúsági vöröskeresztesek munkáját is, gyermektáborokban is részt vesz.

A díjazottak oklevelet, valamint Pogány Gábor Benő szobrászművész plakettjét vehették át az adományozó szervezet elnöktől, dr. Nagyné Varga Ilonától, valamint Hubai Imrétől. A díjazottaknak kulturális műsorral is kedveskedtek, ahol felléptek a Liget Úti EGYMI tanulói és rövid koncertet adott Flow Quartet is.

– Hálás dolog hasznos projekteken dolgozni olyan emberekkel, akik nem csak a maguk, de egész közösségek felemelkedéséért hoznak nem kevés áldozatot a munkájukkal – zárta a rendezvényt dr. Nagyné Varga Ilona.