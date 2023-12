A hagyományok szerint december 24-én keresi fel a mezőtúri városvezetés és a térség képviselője azokat az intézményeket, ahol az ünnepek idején is szolgálatot teljesítenek a dolgozók. A köszöntésről Szűcs Dániel közösségi oldalán számolt be, ahogy a mezőtúri polgármester írta: – Nem feledkezünk meg azokról, akik az ünnepek alatt is értünk dolgoznak.

A katasztrófavédelem munkatársaihoz is ellátogattak a tisztségviselők

Forrás: Szűcs Dániel Facebook-oldala



– Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő úrral és Patkós Éva alpolgármester asszonnyal ajándékcsomagokkal kedveskedtünk a mentőszolgálat, a kórház, a labor, a rendőrkapitányság, a katasztrófavédelmi kirendeltség és a Református Idősek Otthona ügyeletben lévő dolgozóinak – írta bejegyzésében a városvezető. Szűcs Dániel kiemelte: hálásan köszönik a lelkiismeretes és áldozatos munkájukat! – Köszönjük mindenkinek, akik az ünnepek alatt is dolgoznak például kereskedelemben, vendéglátóiparban és más területeken – tette hozzá.