A seprűtől a mangós csilin àt a füstölt sonkáig, szinte mindent kapni lehetett a vasárnapi piacon Nagykörűben, de a lényeg nem is azon volt, hogy mit lehet venni, hanem, hogy milyet... A pultok, standok mind helyi, kézműves termékektől roskadoztak, ráadásul minden termelő a saját maga készítette portékát árulta, melyről olyan szívvel és hozzáértéssel mesélt, hogy az ember abba is beleszeretett, amiről azt sem tudta, hogy létezik. Így tért haza e sorok írója is körtés csatnival és harmatmézzel, meg egy üveg rozmaring szörppel, pedig korábban létezésükről sem tudott.