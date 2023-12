Míg korábban fagyott, most folyamatosan eső áztatja Tiszapüspöki talaját, ami így nem tudja elnyelni a csapadékot. Ez 5-6 évvel ezelőtt is ez történt, amikor több utcát is elöntött a belvíz a településen.

– Ennek megelőzése érdekében a munkatársak megkezdték a kritikus szakaszokon a víz szivattyúzását, a jövő héten pedig gépi munkával szabaddá tesszük a szennyvízhálózat kiépítésekor betemetett szikkasztó, illetve csapadék-víz elvezető árkokat. Továbbra is köszönettel vesszük a lakosságtól, amennyiben be tudnak segíteni a vízlevezetésben, azzal, ha saját ingatlanjaiknál kitisztítják az átereszeket a falevelektől. Több olyan terület van, ahol elhagyott ingtalanok állnak, ezeken a helyeken az önkormányzat avatkozik majd be, amennyiben szükséges – tájékoztatott Bander József polgármester. Hozzátette, a legkritikusabb területek a Táncsics, Feszty, a Kossuth Lajos út, a Hunyadi út, valamint a Munkás út.