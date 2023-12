– Hétfőn, a szokásos időben mentem a gyermekemért a Liget úti speciális iskolához. A Széchenyi lakótelepen élünk, így amikor megláttuk hogy jön a 24-es busz, rohantunk, hogy elérjük. Sankó kezében még ott volt az uzsonnája szalvétába csomagolva, ő már el is indult a busz vége felé – így kezdődött a döbbenetes eset, mesélte Lénárt Mónika, a 14 éves fiú édesanyja. Ekkor még nem tudták, hogy az a bizonyos szendvics milyen durva reakciót vált majd ki a sofőrből.

A 14 éves Sankó, és édesanyja, Lénárt Mónika

Forrás: Beküldött fotó

– Amíg az ingyenes utazásra jogosító kártyát kerestem, a buszsofőr elkezdett üvöltözni, hogy "Ne menjél fel kajával! ". A fiam ledermedt, ugyanis autizmusa miatt nem bírja az erős hangokat. Először nem is gondoltuk hogy neki szól, a fiam továbbment, a sofőr még egyszer ráordított. Szóltam neki hogy a fiam autista, ne kiabáljon, mert ettől megretten. Azzal védekezett meglehetősen durva hangnemben, hogy ő nem üvöltött, csak szólt. Persze már mindenki minket nézett a buszon. Ezután már én is felemeltem a hangom, hogy ne kiabáljon, mert a gyerek autista. A fiam addigra már olyan állapotba került, hogy hátra sem mert menni, azonnal leült a busz közepénél. Remegett, tördelte az ujjait, próbáltam nyugtatni, de nem sikerült. Mivel Tourett-szindrómája is van, ami egy pánikreakcióként jelentkező akaratlan mozgás, előfordul, hogy valamibe beleüt. Már nézegette is az ablakot, végül a saját homlokába ütött bele. Felajánlottam hogy szálljunk le a következő megállónál, de félt, hogy egy másik sofőr is így bánik majd vele – mesélte a szomorú részleteket az édesanya.

Ez volt az a busz, melynek sofőrje az édesanya szerint minősíthetetlenül viselkedett autista fiával

Forrás: Beküldött fotó

Mint elmondta, azért nem hagyja annyiban a történteket, mert attól tart, hogy más, autizmussal élő gyermekkel is megtörténhet ez, vagy még rosszabb.

Ha én nem vagyok ott vele, és ne adj' Isten a sofőr leszállítja a buszról, mit csinál akkor egy ilyen gyerek? Ott blokkol le. Nem, nincs rájuk írva hogy autisták, de ott van a gyerekem táskáján a kitűző, ami ezt jelzi, és ott van az én táskámon is. Előfordulhat, hogy nem veszi észre, de akkor is milyen jogon ordít bárkivel, miért nem lehet szépen mondani valamit?

– tette fel a kérdést a felháborodott édesanya.

Autizmust jelző kitűző van az édesanya és fia táskáján is

Forrás: Beküldött fotó

Annál is inkább szükség lenne a megfelelő kommunikációra minden más esetben is, mert például egy autizmus spektrumzavarban érintett ember egy ilyen negatív tapasztalat hatására elveszítheti a biztonságérzetét, amit az adott tevékenységhez kapcsolt – tudtuk meg Balogné Szabó Anitától, az Autistákért Szolnokon Egyesület elnökétől.

– Ha például a buszos utazás mindig a megszokott rendben ment, neki az ott szerzett tapasztalások atrocitások és negatív élmények nélkül épülnek be. Ám ha mégis történik egy ilyen eset, az autizmussal élőben pánikot okoz, amit vagy azonnal láthatóan kinyilvánít az érintett, vagy már csak otthon, a saját környezetében. Ez a félelem pedig ahhoz a tevékenységhez kötődik majd, amiben ez a negatív élmény történt. Ez olyan mértékű is lehet, hogy az autista személy többé nem száll majd buszra, hiszen hozzákapcsolja ezt a negatív, félelmet kiváltó emlékképet – magyarázta az elnök.

Egy ilyen történés okozta szorongás pedig fokozza a többi autisztikus tünetet is. Tehát az ő esetükben a biztonság érzése kiemelkedően fontos. Hozzátette, nem csak az autizmusban érintett, vagy fogyatékkal élő gyermekek szülei, egy szülő sem szeretné, hogy egy idegen felnőtt ilyen modorban nyilvánuljon meg a gyerekével szemben.

Kivizsgálja az ügyet a busztársaság Az eset miatt az édesanya panasszal fordult a buszt üzemeltető Volánbusz Zrt-hez. – A Volánbusz érdekes módon az első cikk megjelenése után 20 perccel válaszolt. Azt írták, hogy "bejelentése kivizsgálását megkezdtük, válaszunkat a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb egy hónapon belül megküldjük" – idézte a busztársaság reakcióját Lénárt Mónika, az autista kisfiú édesanyja.



Az ügyben megkerestük a Volánbusz Zrt-t is. A busztársaság kérdésünkre válaszolva közölte, az üzletszabályzatuk szerint az autóbuszon tilos fagylaltozni, ételt és italt fogyasztani és csomagolatlan vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerrel, itallal utazni, tartózkodni.

– Társaságunk munkavállalóival szemben alapvető elvárás az empatikus, segítőkész szolgáltatói magatartás. Az esettel kapcsolatos bejelentést természetesen kivizsgáljuk és a bejelentőt az előírt határidőn belül tájékoztatjuk az eredményről – írta a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.