A csépai Kinizsi Horgászegyesület önkéntesei és segítőik december elején kezdték a vízbeemelést a falumenti holtágrendszerbe.

– December 6-án kezdtük el a munkát, 12 órás műszakokban dolgoztunk egészen 15-ig. Kifogtuk, mert rengeteg eső volt, sárban kellett behordani a gázolajat és az embereket, akik a szolgálatot adták – emelte ki Berkes Mihály, a Kinizsi Horgászegyesület elnöke.

Meg kellett várni, hogy az átereszek segítségével szétterüljön a beemelt 350 ezer köbméter víz, így néhány napra leálltak, ám karácsony előtt ismét munkába álltak, ugyanis közel egymillió köbméter hiányzott a 100 hektár holtágrendszerből.

– Rengeteg elszivárgott a Tisza és Körös alacsony vízállása miatt nyáron, a talajvíz is eltűnt alólunk, az ásott kutak és fúrtak egy része kiszáradt, ebből következik, hogy nagy volt az elszivárgás. Emellett a meleg nyári napokban az elpárolgás is óriási, amikor a víz 23-24 Celsius fokos, 1,5 centiméter párolog el egy nap alatt, ami 10 ezer köbméter is lehet. Megdöbbentő számok ezek – sorolta az adatokat.

Az év eleji közös összefogás gyümölcsét élvezhették nyáron, erről hírportálunkon is beszámoltunk. Nem volt aszály, környékbeli gazdák növényei könnyebben vészelték a kánikulai napokat, mert nagyobb volt a levegő páratartalma.

– Szerencsére pár gazda is beállt mellénk segíteni, akik érdeke, hogy legyen víz, 4-5 műszakot ők is vállalnak – mondta Berkes Mihály, aki hozzátette, az egyesület taglétszámára és a fogásokra is pozitív hatással van, hogy ilyenkor foglalkoznak a víz beemeléssel.

– A fogások is bíztatóak, volt hova telepíteni, így a taglétszám is növekedett – magyarázta.

A vízügyi előrejelzések alapján december 25-e után kezd apadni a Tisza, addig folytatják a munkát. A szivornyát egyébként a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság bocsátja évről évre a rendelkezésükre, a működtetéshez szükséges gázolajat a csépai önkormányzat biztosítja.