Összesen 250 család részesülhetett tartós élelmiszeradományban szerda délután a szolnoki városházán. Az önkormányzatnak, a városi cégeknek és egyéb partnereknek köszönhetően 1000 adagnyi tartós élelmiszert és húst osztottak szét a rászoruló családoknak.

Nyár elején alakult a Family VIP autós és motoros márkafüggetlen klub. Amellett, hogy legfőbb céljuk egy autós közösség építése, azóta több jótékonysági akciót is szerveztek. Az advent időszakában sem ültek otthon tétlenül, plüssállatokat gyűjtöttek a szolnoki Hetényi Géza kórház gyermekosztályának.

Karácsonyhoz közeledve mindannyian igyekszünk külsőségekben is széppé varázsolni a szeretet ünnepét, és az ahhoz vezető időszakot. A szoba éke lesz az adventi koszorú, és előkerülnek a fiókból a fényfüzérek is, amelyek akár komoly veszélyforrások is lehetnek otthonainkban. A balesetek megelőzésére hívta fel a lakosság figyelmét a Szoljon.hu Podcast következő adásában a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az utcán tépték ki egy nő arany fülbevalóját Jászárokszálláson. A gyanúsított az értéket egy gyöngyösi zálogházba adta le, most őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról.

A szolnoki laktanyába akart betörni autójával a budapesti rendőrgyilkos, mentőhelikopterrel szállították a szolnoki Hetényi Géza Kórházba az életveszélyesen megsérült kerékpáros nőt – többek között ezek is szerepeltek január legolvasottabb hírei között.

Az elmúlt jó pár évben hagyománnyá vált, hogy a Szerényi család megörvendezteti Kunszentmárton lakóit és pompába öltözteti a házát. A Szent Márton Társulat koncerttel hálálta meg ezt.

Jézus születése az emberek életében az igazán fontos értékekre emlékeztetett, a karácsony pedig a mértéktartás és az öröm ünnepe, nem pedig a lázas ajándékvásárlásé – mondta Ferenc pápa az ünnepek előtti beszédében a Vatikánban a szerdai audiencián.

Útjára indul a modelltváltott egyetemek nemzetközi csereprogramjait segítő Pannónia Program – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára, a tárca és a Tempus Közalapítvány sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten. Hankó Balázs közölte: a jövő évben 10 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy a modelltváltott egyetemek diákjai, az oktatók és a kutatók a világ vezető egyetemein szerezzenek olyan tapasztalatokat, amit majd hasznosítani tudnak a magyar gazdaság és társadalom fejlesztésére.