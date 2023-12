Automata defibrillátort vásárol a Magyar Falu Program megnyert pályázatának segítségével a Tiszatenyői Polgárőr és Településvédő Egyesület.

– Az elnyert kétmillió forintból vásárolunk egy újraélesztő készüléket, ugyanis a településünkön nincs defibrillátor. A készüléket közösen használjuk majd az orvosi rendelő munkatársaival, az Idősek Napközi Otthonával, valamint a szomszéd települések polgárőreivel a különböző rendezvényeken, ahová magukkal tudjuk majd vinni. A használatához szervezünk egy tanfolyamot is az Országos Mentőszolgálat segítségével. Ha 10 év alatt egy embert is megmentünk, már az is nagyon sokat jelent – mondta Szujó Balázs, a polgárőrség vezetője.

Hozzátette, a defibrillátort a polgármesteri hivatalban helyezik ki, az viheti majd el használatra, aki részt vett a képzésben. Az elnyert kétmillió forintos pályázati pénzből emellett egy laptopot, egy nyomtatót, valamint az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekben két mobil vadkamerát vásárolnak.