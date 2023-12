– A kedvencem karácsonyi díszem a kertből mézi, akit nemrég szeretünk be akciósan – folytatta Cinege Ilona, miközben párja nagylelkűen bólogatott. – A gyerekek, akik a házunk felé sétálnak, mindig kiabálják a Shrekből származó híres Mézi monológot: ne, ne csak a gombokat ne, gumicukorból van. Mindez kellően megmelengeti szívünket és úgy hiszem éppen ez az, amiért igazán megéri csinálni – hangsúlyozta. – Az évek óta tartó karácsonyi díszkivilágítással a célunk, hogy másoknak is örömet szerezzünk. A szeretet ünnepe ugyanis nem csak az ajándékozásról szól, hanem azokról az apró kedvességekről is, amelyeket egész évben adunk egymásnak. Mi ezzel kívánunk mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!