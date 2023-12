Napról napra egyre díszesebb Szászberek központja, különböző dekorációkkal színesítik a települést, melyekkel hangolódnak a közelgő ünnepekre. A Kohner kocsiszín előtt már feldíszítettek egy fenyőfát, s a polgármesteri hivatalnál is számos díszítőelem a helyére került már. Az önkormányzat munkatársai felállították a jászolt is, melyben időközben már a szent család és az állatok is „elfoglalták a helyüket”.

Programokkal is hangolódnak az ünnepre a településen, december 9-én például közös adventi programra várják az érdeklődőket a Kohner kocsiszínben. A gyerekek retró játszóházban szórakozhatnak, arcfestés is várja őket, a felnőttel pedig egy jó hangulatú beszélgetés részesei lehetnek.