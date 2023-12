A tájékoztatóból megtudtuk, hogy az alállomásban keletkezett jelentős károk miatt a végleges műszaki megoldás kialakítása 2024-ben is folytatódik, a munkák teljes kivitelezése várhatóan jövő év negyedik negyedévére fejeződik be az ideiglenes állapotok megszüntetésével. Terveik szerint 2024-ben az első, 2027-ben a harmadik, jelenleg 25 MVA teljesítményű transzformátort cserélik, így két új, 40 MVA teljesítményű gép kerül a már most 40 MVA kapacitású második számú transzformátor mellé.

Az MVM Émász ez idő alatt is mindent elkövet ügyfelei zavartalan ellátása érdekében. A munkálatokat követően pedig egy korszerű, megnövekedett kapacitású alállomás biztosítja majd a lakossági és ipari fogyasztók magas színvonalú ellátását

– írták.

Emlékeztettek, hogy a jászberényi alállomás fejlesztési munkálatai 2021 végén kezdődtek, 2023-ra már megtörtént két transzformátor védelmi rekonstrukciója, amikor októberben, a második transzformátor üzembe helyezésekor tűz ütött ki az alállomás épületében. Személyi sérülés nem történt, azonban a tűzeset következtében Jászberényben és környékén rövid időre 14 érintett településen több mint 10 ezer ügyfél maradt villamosenergia-ellátás nélkül. Az MVM Émász szakemberei a tűzoltókkal, illetve a katasztrófavédelem munkatársaival soha nem tapasztalt összefogással mindent megtettek a villamosenergia-szolgáltatás mielőbbi biztonságos visszaállításáért.