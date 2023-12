Idén is megtartották az Auguste Escoffier vacsoraestet Szolnokon. Az október végén, a Garden Hotelben megrendezett jótékonysági eseményen ezúttal is izgalmas ízek, szemet gyönyörködtető ételek, a francia konyha ínyencségei kerültek az asztalokra. A bevétellel ezúttal is jótékonykodnak.

– Az Auguste Escoffier Tanítványai nemzetközi gasztronómiai lovagrend szolnoki tagozata minden évben karitatív vagy szakmai jellegű támogatást ad Szolnok, illetve a vármegye intézményeknek. Idén is így tettünk – mondta el érdeklődésünkre Bali István, akinek nevéhez fűződik a lovagrend szolnoki szervezetének megalapítása. Hozzátette: a rend tagjai úgy döntöttek, hogy ebben az évben a vacsoraest bevételéből több, mint 200 ezer forinttal támogatják a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gyermekvédelemi Központot. – Kétszáznyolcezer-ötszáz forintot adtunk át Pásztor Zsuzsánnnak, az intézmény igazgatójának. Tudjuk, hogy az intézményben kiemelt hangsúlyt fektetnek a szabadidő eltöltésére, a programok szervezésére az előítéletek leküzdése érdekében. A gyermekek sportolnak, kézműveskednek, kirándulásokon vesznek részt, az idősebbek pedig tanulás mellett hétvégén diák munkásként dolgoznak. A támogatással a nyári táborozásuk költségeit próbáljuk kiegészíteni – részletezte Bali István.

A lovagrend hasonló összeggel támogatja az Illéssy Sándor Baptista Középiskolát. – Az adományt december 2-án adjuk át Kisújszálláson a XI. Illéssy Gasztro Kupán, ahol három szakmában (szakács, cukrász, felszolgáló) mérik össze tudásukat, felkészültségüket az ország több iskolájából érkező diákok. Ez is alátámasztja, hogy rendünk évek óta kiemelt figyelmet fordít a karitatív támogatások mellett a szakmai utánpótlás nevelésére, ösztönzésére is – tette hozzá Bali István.