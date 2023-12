Összeütközött egy motorvonat és egy személyautó Martfű közelében csütörtök délután, a gépkocsi vezetője meghalt. Elsődleges információk szerint a baleset azért következett be, mert az autó sofőrje nem adta meg az elsőbbséget a szerelvénynek.

Térségünkben egyre népszerűbb a Gondosóra, amelynek segítségével egyetlen gombnyomással jelezhetik segítségkérési szándékukat az idősek. Mint kiderült, több jászkunsági és Dél-Pest vármegyei település figyel azokra a szépkorúakra, akik a programba történő regisztráció során mások támogatására szorulnak.

Csütörtök délelőtt háromnegyed tizenegy körül érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint egy holttestet és egy korábbi tűz nyomait találták meg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaroffon. Későn érkezett a segítség, füstmérgezés következtében életét vesztette egy idős férfi.

Soron kívüli ülést tartott Szolnok közgyűlése csütörtökön, melyeket egytől egyig megszavaztak a döntéshozók. Az év utolsó képviselő-testületi tanácskozásán több jelentős nagyságrendű beruházás elindításáról határozott a fórum, megkezdődhet a pályázatok előkészítése.

Haldokló édesanyja mellől mentettek csecsemőt a magyar mentőcsoport tagjai Törökországban, titokzatos vadállatok marcangolják szét a kutyákat Csataszögön – többek között ezek is szerepeltek február legolvasottabb hírei között.

Csőtörés miatt a szolnoki Szántó körút után most a Mártírok útján is félpályára szűkült a járműforgalom. Szolnok több pontján is talaj alatti vízhálózati csőtörések okoznak ideiglenes problémát lakossági háztartásokban és a járműközlekedésben.

A Magyar Vöröskereszt országszerte mintegy 1000 munkatárs és 18 000 önkéntes segítségével tesz nap mint nap a rászorulók megsegítésért. Azt kérik, hogy akik tehetik, látogassanak el a szervezet honlapjára és használják az online adományozás lehetőségét.

A téli szünetben is díjmentesen utazhatnak az alsó tagozatos diákok a MÁV-START, a GYSEV és a Volánbusz járatain a világoszöld Kajla útlevelükkel. Ehhez a világoszöld Kajla útlevél mellett a diákigazolványra vagy személyazonosító igazolványra van szükségük, amivel kiváltható a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV járataira érvényes Kajla jegy.