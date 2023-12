Letöltendő szabadságvesztést kért a jászberényi ügyészség arra a többszörösen büntetett előéletű, 25 éves férfira, aki egy jóhiszemű ismerősétől csalt ki több millió forintot. A szóban forgó áldozat 2022 áprilisa és szeptembere között összesen 6 millió 225 ezer forintot adott át készpénzben, illetve utalt át a férfi számlájára abban a hiszemben, hogy egy nyereséges vállalkozásba fekteti a pénzét.

Véget ért a heteken át tartó Sztárban sztár leszek című televíziós műsor. A TV2-s tehetségkutatót a végig kiemelkedő teljesítményt nyújtó mezőtúri énekes, Karapancsev Kristóf nyerte. Egy emberként szurkolt neki Mezőtúr, mely a legnagyobb közösségi oldalon is nyomon követhető volt, hiszen nagyon sokat posztoltak biztató szavakkal a vasárnapi döntő idején.

Éppen a lakásban kutatott december 8-án reggel egy 18 éves jászapáti férfi, amikor tetten érte a vagyonvédelmi szolgálat, mivel a házban riasztó is volt. A tolvaj már össze is készítette a televíziót és több porcelánt is hogy elvigye, de ebben sikeresen megakadályozták a vagyonőrök, majd átadták a rendőröknek.

Tizenkét ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, illetve 12 személyi sérüléssel járó baleset helyszínén intézkedtek múlt héten a vármegye rendőrei. A forgalom-ellenőrzők 411 gépkocsit mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 236 kerékpárost ellenőriztek, melyből 32 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést.

Anyagi káros balesetet okozott az a helyi férfi december 9-én délután Jánoshidán, akiről a helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy alkoholt fogyasztott a járművezetés megkezdése előtt, továbbá vezetői engedéllyel sem rendelkezik. A rendőrök a férfit szabálysértési eljárásban meghallgatták, majd őrizetbe vették.

Első alkalommal szervezett karácsonyi autós, motoros, traktoros felvonulást Ádám János és a BRT Szlalom csapata Jászapátin. A közel száz járműből álló ünnepi karaván vasárnap este a mezőgazdasági repülőtérről indult, majd a felvonulók az előzetesen bejelentett útvonalon gurultak végig, mosolyt csalva a nézelődők arcára.

Vasárnap este rendezték Angliában a Lakeside WDF darts-világbajnokság döntőjét az ifjúsági lány kategóriában. A rákócziújfalui Turai Krisztina ellenfele az olasz Aurora Fochesato volt, aki végül 2:0 arányban végül legyőzte a fiatal magyar lányt.

Iskolai zaklatás miatt vetett véget életének egy 15 éves fiú egy Kassához közeli községben. Roman depresszióval küzdött, a fiú apja büntetőfeljelentést tett a rendőrségen, a hatóságok nyomozást indítottak. Az öngyilkosságot elkövetett fiú édesanyja továbbra is képtelen feldolgozni a tragédiát, nemrég a gyerek zaklatójának háza előtt lövöldözött.