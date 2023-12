Mint azt Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója elmondta, körülbelül 10 éve már volt egy hasonló, elsősegélynyújtó tanfolyam az igazgatóságon, melybe akkor is több, mint 100 dolgozó kapcsolódott be.

– Idén eljutottunk oda, hogy továbblépésre van szükség. Ekkor indult el az újraélesztési tanfolyam, és jött a gondolat, hogy vegyünk egy készüléket is. A kollégák részéről komoly érdeklődés mutatkozott, nagyon sokan az első pillanatban rábólintottak. Úgy gondolom, hogy még a mostani, szabadságolási időszakban is lesz olyan közöttünk, aki elérhető ebben az épületben, és alkalmas a készülék biztonságos működtetésére. Bízunk benne, hogy nem lesz rá szükség, de akkor is megnyugtató, hogy ez a defibrillátor a rendelkezésünre áll – hangsúlyozta az igazgató. Hozzátette, reméli, hogy jó példával járnak elő más intézmények, cégek számára, és egyre több Életmentő Pont létesül Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

A Magyar Kardiológusok Társaságának közleménye szerint országosan naponta 70 ember szenved hirtelen szívhalált. Ez a folyamat 5 percen belül visszafordítható, de 10 percen túl már kevés a túlélés esélye.