December 9-én egész napos programsorozattal ünneplik a várost Törökszentmiklóson, a Kossuth téren.

Az események 14:45-kor kezdődnek a Langaléta Garabonciások, vagyis a gólyalábasok produkciójával, majd a kicsiket Bóbita és Bendegúz a Mikulásnál című bábműsor szórakoztatja majd.

A színpadi programok alatt bizonyos időközönként ágyúból érkezik a cukoreső, és a Mikulás is látogatást tesz az ünneplők között. A sok édesség ellensúlyozására lesz sportprogram is, például Mikulásfutás az Alföld Challenge szervezésében. Fellép még a Törökszentmiklósi Népdalkör és a Sanctonicolaum Kórus is, este 18 órától pedig Vastag Csaba ad koncertet.

Kísérőprogramként a délután során az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóházában ötpróbás karácsonyi játékszigetet rendeznek az érdeklődőknek Betlehemi történet címmel.