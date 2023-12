Várakozásokon felül jól sikerült a jótékonysági rendezvény Kaszap Nagy István Református Általános Iskola Kétpói Tagintézményében. A közelmúltbeli vacsorával egybekötött zenés eseményen közel kilencven fő vett részt. – Sok adományt kaptunk a környékbeli vállalkozóktól, magánemberektől is. Többen százezres nagyságrendben tudtak hozzájárulni a céljaink eléréséhez. Az egyik jólelkű éttermes a birkapörköltet ajánlotta föl, még adagolni is segített. Olyanok is küldtek hozzájárulást, akiknek még gyermeke, unokája sem jár ide – mondta el a bállal kapcsolatban Csontos Mónika. Az intézményvezető kiemelte: mindezért nagyon hálásak.

– Az est bevételéből hat könnyű, gyorsan mozgatható padot vásároltunk a folyosóra. Szükség volt erre, mivel tavaly óta 25 százalékkal nőtt az intézményünkbe járó gyerekek száma, kevésnek bizonyult az ülőhely a folyosón – mondta el az intézményvezető. Hozzátette: új routereket is vásároltak, aminek köszönhetően jobb lesz az internetes vétel az intézményben.