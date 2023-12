Nincs karácsony bejgli nélkül, vallják még ma is sokan ezt a nézetet. Ünnepek előtt így megugrik a tölteléknek való dió és mák iránti kereslet. Ez tapasztalható a szolnoki piacon is. Annál is inkább, mert a tavalyi évhez képest olcsóbban is be lehet szerezni e hozzávalókat.

Az abonyi egyenruhások kitartó próbálkozásainak köszönhetően menekült meg egy 71 éves helyi asszony, aki saját otthonában szorult segítségre. Hírt adtunk márciusban arról is, hogy a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kórterme lángokba borult, 135 ember kellett kimenekíteni az épületből.

Tíz, a Szolnoki Tankerületben dolgozó pedagógust köszöntöttek pénteken a városházán. A Magyar Diáksport Szövetég elismeréseit Szalay Ferenc polgármester és a Szolnoki Tankerületi Központ vezetője, Rusvai Károly adta át azoknak a testnevelőknek, akik a legaktívabban vettek részt az év folyamán a diákolimpiai versenysorozatban.

Negyedik alkalommal rendeztek Tiszaföldvár-Homokon jótékonysági gálamérkőzést, mellyel a Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt támogatják. A nagyszabású eseményen közéleti személyiségek, válogatott labdarúgók is részt vettek. Utóbbiak értékes tárgyakat is felajánlottak licitálásra.

Megható pillanatok helyszíne volt pénteken a szolnoki nappali melegedő, ahová idén is megérkezett a Jézuska Ahmadné dr. Labanics Éva szolnoki ügyvéd és az adományozók jóvoltából. Az ellátottaknak összesen 70 ajándékcsomagot állítottak össze, hogy egy kicsit szebbé, örömtelibbé tegyék a karácsonyukat.

Zseniális lett a NAV karácsonyi videója. Aki szereti a Reszkessetek, betörők! című klasszikust, ezt is kedvelni fogja.

Nőtt a influenzaszerű és az akut légúti fertőzés tünetekkel orvoshoz fordulók száma az 50. heti adatok szerint – közölte Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) osztályvezető főorvosa. Az országban figyelőszolgálati jelentések alapján mintegy 40 200-an influenzaszerű tünetekkel, 295 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel fordultak orvoshoz.