A Jézuska heteken át várta a gyerekek leveleit Jászszentandráson. Nagyon sokan ragadtak tollat és vetették papírra karácsonyi kívánságaikat, így gyorsan megtelt a művelődési háznál kihelyezett postaláda. A levelekből Kolláth Bálint polgármester sorsolta ki, hogy kinek a kívánsága teljesüljön. A település közösségi oldalán posztolt bejegyzésből megtudtuk, hogy a szerencsések között volt Kovács Natasa, aki egy törpe tacskónak kért piros kutyapulóvert és pórázt hámmal.

Valóra vált Törőcsik Donát és Rózsa Benedek vágya is, mindketten focilabdát kaptak ajándékba. Bobák Zsombor különleges élményt kért a Jézuskától, ám ahhoz, hogy ez teljesüljön, a jászberényi lánglovakat is „be kellett vetni”. A kilencéves fiú rajong a tűzoltókért. Nagy álma, hogy tűzoltó legyen, mint a keresztapja, aki ezt a nemes hivatást választotta. Zsombornak az volt a karácsonyi kívánsága, hogy tehessen egy kört a Rába gépjárműfecskendővel, amit többször látott már képeken, videókon. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai örömmel tették felejthetetlenné a fiú karácsonyát.

– Úgy tűnik, Zsombor jól viselkedett idén, mert karácsony apropóján, nagy meglepetésként feltárult előtte a jászberényi laktanya kapuja, és a szerállás mögött megpillanthatta kedvenc piros négykerekűjét. Természetesen a várva várt próbakör sem maradt el, azután pedig maga a parancsnok, Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes mutatta meg tüzetesebben a járművet, illetve a jászberényi szerállás többi "lakóját" is a fiúnak. Ha mindez nem lenne elég, Zsombort érte az a megtiszteltetés, hogy a gyermekek között elsőként ülhetett be Jászberény legújabb, MAN típusú gépjárművébe – számolt be a valóra vált kívánságról közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Zsombor karácsonyi kalandjáról egy videót is megosztottak.