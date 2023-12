Több fejlesztés is megvalósul Öcsödön az elmúlt időszakban. Az elkészült Juhász Béni utat és urnafalat hivatalosan is átadták. Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, hogy TOP Plusz pályázati forrásnak köszönhetően közel 60 millió forintból újult meg a Juhász Béni út, valamint az útpálya mellett 29 új parkolót is kialakítottak, valamint elhelyeztek két forgalomlassítót. Ezzel együtt az önkormányzat saját forrásából az ivóvízhálózat gerinc- és bekötő vezetékeket kicserélte. A kivitelezési munkálatokkal alig több, mint egy hónap alatt végeztek.

– A fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabbá vált a közlekedés és könnyebbé vált a parkolás az útszakaszon – fogalmazott.

Az önkormányzat a Magyar Falu Programban is sikeresen pályázott, melynek köszönhetően a Deák úti Izbéki-féle temetőben 32 urna befogadására alkalmas urnafalat telepítettek, hogy könnyebben lehessen megközelíteni 1,2 méter széles térkőburkolatos járdát is építettek. A beruházásra közel 6 millió forintot nyertek.