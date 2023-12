Döbbenet és büszkeség

– Több olyan cikk volt, ami a munka után is „velem maradt” és nehezen tettem le a témát – mondta Molnár-Révész Erika, a Szoljon.hu és az Új Néplap újságírója. – Az egyik ilyen – és talán számomra a legmegrázóbb – a Bige Holding szolnoki gyárában munkabalesetet szenvedett fiatalember volt, akinek az arcát sav marta szét – elevenítette fel.

A fiatalember élete gyökeresen megváltozott emiatt, de a munkáltató – a cikk megjelenéséig biztosan – nem foglalkozott vele.

Kollégánk azt is kiemelte: büszke volt arra, hogy bár most csak közvetítőn keresztül, de tudósíthatott Turi László, az Életjel Mentőcsoport vezetője és kutyája, Smile munkájáról, melyet Líbiában, a katasztrófa sújtotta Derna városában végeztek. Ami pedig döbbenetes volt számára, és a cikkből kiderül, hogy a kamara számára is, az a szolnoki hálapénzes orvos esete.

A kulisszák mögé pillanthattunk

Ritka pillanat, amikor egy laikus betekinthet a filmkészítés kulisszáiba, és testközelből szemlélheti meg, hogyan állnak össze a legismertebb filmek díszletei. Hartai Gergely újságírót idén áprilisban Hegedűs Gábor ceglédi díszlettervező avatta be csapatának munkájába. Műhelyükben járva egyebek mellett az is kiderült, hogy világhírű amerikai sorozatokat bújtatnak egyedi köntösbe, sőt, a Hadik című hazai produkció hátterét is ők alkották meg. Ez utóbbi történelmi film még megmaradt díszleteit újságírónk is megcsodálhatta.

Ökoparadicsom, ami elvarázsol

Illés Anita jászsági tudósítónk lelkét is erősítette a Hegyesi Józseffel készült riportja. Reméli, hogy a globális környezeti problémákkal küzdő világunkban másoknak is hitet, reményt, új irányt adott az újságcikk.

– A fiatal környezetgazdálkodási agrármérnök Jászboldogháza mellett egy romos, elhagyatott tanyán valósította meg álmait. Több éves kitartó munkával, rengeteg lemondással az egykori nagyüzemi mezőgazdasági területen agroökológiai szemléletű önellátó családi gazdaságot hozott létre, amit feleségével működtetnek. A hagyományos paraszti tudást ötvözik a modern környezettudatos megoldásokkal. Életterüknek nem a zajos, nyüzsgő várost és a teljesítményen, őrült fogyasztáson alapuló életmódot választották, hanem a vidéket, ahol összhangban, harmóniában élnek a természettel és önmagukkal, kapcsolódnak másokhoz, kisközösségeket építenek.

– Emlékszem, teljesen elvarázsolt az ökoparadicsom, ahol igazi Földgyógyítókkal találkoztam… – emlékezett vissza a riportkészítés pillanataira Illés Anita.

Komfortzónán kívül

P. Pusztai Nóra egy augusztus 20-i videókészítés helyszínét emelte ki legemlékezetesebb pillanatként.

– Bár meglehetősen kedvesen invitáltak, mégis sokat hezitáltam, hogy SUP-ra vagy úszóstégre pattanjak augusztus 20-án. Némiképp félek is a vízben, de nem bántam meg a döntésemet. Hatalmas élmény volt a Tisza habjain suhanni, részt venni ezen a nem mindennapi programon. Amikor a motorcsónak maga után húzott minket, csak úgy suhantunk. Biztosan sokáig emlegetem még, hogy az unikornissal és a dinoszaurusszal együtt pattantam SUP-ra – számolt be az élményről.