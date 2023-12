A vásárlási lehetőségek ma már igen széleskörűek, pontosan emiatt időnként elveszni is könnyű a minőségi problémák, a visszaküldés és a pénzvisszafizetés útvesztőiben. Némi utánajárás és a megfelelő forrásból való tájékozódás azonban sokat segíthet egy kilátástalan helyzetben is. A Szoljon.hu podcast legújabb műsorában dr. Herczeg Nikoletta, a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának vezetője sokféle hasznos információt elárul az ilyen helyzetek kezelését, megelőzését illetően. Mindemellett további érdekességeket, tudnivalókat is elárul a témával kapcsolatban.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.