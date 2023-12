– Szép elismerést kapott a napokban a község, a falu rendezett, virágos összképét díjazták...

– A Virágos Magyarország zsűrije még júliusban látogatott el hozzánk, az év elején neveztünk a megmérettetésre. A zsűri a legnagyobb szárazságban érkezett, így nem éppen a legpompásabb színekben díszelegtek a virágaink, a rózsák is elnyíltak már. Kiszáradt a fű, ezért el voltunk keseredve, hogy éppen ilyenkor tekintik meg a környéket az ítészek. Mégis, örömmel mutattuk be nekik az értékeinket, minden utcában végigvezettük őket. Javasoltam nekik, hogy az összeset tegyék mérlegre, akár javít, akár ront a helyzeten. A központunkban meglátogattuk az iskolát, az óvodát, a művelődési házat, a könyvtárat, a templomot, a civil házat és az önkormányzat épületét. Épp a zsűrizés napján tartottunk egy nyári „összetartást”, lecsófőzést, így amikor megérkeztek a vendégeink, pontosan egy összejövetelbe csöppentek. Megebédeltek velünk, majd a kolléganőim által készített videót is megnézték, mely a kőröstetétleni látnivalókat foglalta össze. Kiemeltük például a Sári-gyep nevű természetvédelmi területünket, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik.

– Hol vették át a díjat és pontosan milyen kitüntetést kaptak?

– Őszintén szólva, nem számítottunk rá, hogy szép eredményt érünk el. Végül nagyon meglepődtünk. Az elismerés híre viszont furcsa módon jutott el hozzánk. A jászkarajenői művelődési ház munkatársa részt vett a díjátadón, és ő értesített minket arról, hogy a családias településért, az aktív és összetartó közösségért elnevezésű szakmai különdíjat mi nyertük…

– A közmunkások gondozzák, virágosítják a falut, főként a forgalmasabb színtereket. Mi adja az ötletet a dekorációkhoz, például a kézzel faragott, egyedi virágtartókhoz?

– Négy ember munkája mindaz, ami a köztereket díszíti. Sok ötletet veszünk máshonnan, például a környező falvakból. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a mostani településkép kialakítása, valamint az utcabútoraink igényes elhelyezése néhai Pásztor Imre polgármesterünkhöz fűződik. Ezt a díjat nagyban köszönhetjük neki. Tudni kell, hogy amikor ezek a kültéri dekorációk, utcabútorok elkészültek, akkor jóval többen dolgoztak a közfoglalkoztatási programban. A téli hónapokban korábban volt idő a megalkotásukra, a mostani létszámmal inkább a festésükre, karbantartásukra fókuszálunk.

– A falukép mellett mire a legbüszkébb Kőröstetétlen?

– Elsősorban a természeti értékeink kiemelkedők. Meglehetősen sok holland él Jászkarajenő és Kőröstetétlen között, és az egyikük egyszer azt mondta, hogy ritkaság olyan szép vidéki milliót látni, mint ami a Kocsér-Jászkarajenő-Kőröstetétlen közötti területen található. Nagyon szépek a füves pusztáink, páratlanul gazdag az állatvilág, és erre a jövőben építeni kellene. A másik nagy dolog, amit évek óta nagy becsben tartunk, a közbiztonság. Ebben az esztendőben például még nem történt bűncselekmény a faluban. Szabálysértés volt már, de súlyos eset egyetlenegy sem.