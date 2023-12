Eltűntek a mézeskalács kinézetű betlehem figurák Tiszaföldváron. Ahogy a Földvári Hírlap közösségi oldalán fogalmaztak, 2015-ben a Vadárvácska Óvoda, a Városi Művelődési Ház, a Városüzemeltető Nonprofit Kft., valamint egy jószívű helyi vállalkozó közös munkájaként készült el az azóta is minden karácsonykor felállított installáció.

– Idén is szerettük volna használni ezt a kedves kis elemet a karácsonyi faluban, ám a figurák és a jászol sajnálatos módon eltűntek belőle! A raktár, amiben tároltuk ezeket, időközben többek által is „látogatott” lett és talán valaki nem is sejtette, mit is tesz és visz - és hová… – közölték.

Kérik, hogy akiknek tudomása van a figurák hollétéről, az közölje a művelődési ház dolgozóival, akár név nélkül is.

– Mi örömmel érte megyünk. ... és még egy kis banános szaloncukrot is fel tudunk érte ajánlani – írta Dobróka András intézményvezető.