Karácsonyi évadzáró ünnepséget tartott hétfőn a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Cukorbetegek Egyesülete a szolnoki Róza Vendéglőben. A rendezvényen a Szolnok Városi Óvodák – cukorbeteg apróságokat (is) befogadó és nevelő – Gézengúz tagintézményének gyermekei adtak vidám, ünnepi műsort. Az évzárón résztvevőknek dr. Kozák Erna, a Hetényi Kórház belgyógyász főorvosa tartott beszámolót az idei esztendő történéseiről, közülük is kiemelve a nyári „betyárlátogatást” a kondorosi csárdába, majd köszönetet mondott az egyesületet támogató cégeknek és magánszemélyeknek, valamint a helyi önkormányzatnak.

Az eseményen jelen volt Szalay Ferenc polgármester is, aki beszédében kiemelte: a szervezet továbbra is számíthat az önkormányzat támogatására

Fotó: Nagy Balázs

Az eseményt meglátogató Szalay Ferenc polgármester – aki maga is egy térdműtét után lábadozik – mindenek előtt jó egészséget kívánt a klub tagjainak, és jó erőt a háttérben dolgozók munkájához. A városvezető megerősítette, hogy Szolnok összes olyan civil szervezete továbbra is bírja az önkormányzat támogatását, amelynek közösségépítő, városszépítő, a lakosság javát szolgáló elképzelései vannak, melyeket nem csupán megfogalmaz, hanem véghez is visz. Ilyen mások mellett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Cukorbetegek Egyesülete is – tette hozzá.