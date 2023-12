A szolnoki vásárcsarnoknál csütörtöki ottjártunkkor még csak egy kereskedőnél találtunk tűlevelűeket, de azok tagadhatatlanul formásak voltak. Kiss Bálinték kedden kezdték árusítani az ünnep elmaradhatatlan kellékét.

Mint megtudtuk Zala vármegyéből Surdról és Nemespát környékéről, valamint Somogy vármegyéből Berzence településről hozta a fenyőfákat.

Van nála hagyományos luc, melynek métere négyezer forint, az ezüstfenyő és a Nordmann-fenyő métere hatezer forint. Emellett akadnak prémium minőségű fák is, egyedi árszabással, egyelőre Nordmann, de lesz majd valamennyi ezüst is.

Aki pedig az ünnep után ki szeretné ültetni a tűlevelűt, válogathat a tövesekből.

– Vevő egyelőre nemigen van, inkább csak nézelődnek az emberek – jegyezte meg Kiss Bálint. – Felmérik a választékot. Mondják, kéne nagy fenyő, két méteres, öt méteres, de egyelőre csak leskelődnek.

Az esős idő ellenére délelőtt azért találkoztunk olyannal is, aki is akadtak már olyanok, akik vásároltak is fenyőfát. Többek között a szolnoki Gönczi Zsolt is, aki egy két méter húsz centi magasságú fát választott a család karácsonyfájának.

– Korán meg szoktam venni, amikor még bőséges a választék – vallotta meg a szolnoki apuka. – Nálunk csak élő és csak Nordmann-fenyő jöhet szóba. Ragaszkodunk az igazi fenyőhöz, az illata miatt, ennek a fajtának is van jellegzetes. Hideg helyen tároljuk, és vízbe áztatjuk a tövét, hogy ne száradjon ki karácsonyig – mondta Zsolt. A kiszemelt fára háló került, így már vihette is haza.

Gönczi Zsolt egy jókora Nordmann-fenyőt vásárolt

Fotó: Nagy Balázs

Mint megtudtuk, utóbbi években az egyébként leginkább lassan növő Nordmann fa a leginkább keresett, már nem a luc a sláger, mint valamikor. Töveset is egyre többen vesznek, főleg, ha van kert, ahová ki tudják az ünnep után ültetni.

Az idei fenyőfák formásak és szélesek, a kereskedőnek kellett is új tölcsért csináltatnia a hálózáshoz, hogy beleférjenek.

– Mindenkinek a szép kövér fa kellene, de abból van általában a kevesebb – nevetett Kiss Bálint. – Idén könnyebb lesz tárolni is a fát, rengeteg volt utóbbi időben az eső, megszívták magukat nedvességgel, így tartósabbak, nem száradnak ki olyan hamar. Tárolásnál sem baj, ha ázik.

A piacon a talpat is beszerezheti, akinek nincs otthon vagy újat szeretne, még gép is van, amivel méretre faragják a fák tövét. A talpakat persze leginkább az utolsó napokban jut eszükbe az embereknek beszerezni. A fenyőgallyak, csokrok pedig már most is kelendők.