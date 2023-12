A város régi elképzelése, hogy a vármegyeszékhely legzöldebb területén található csónakázó-tavat „felfrissíti”, és idegenforgalmi szempontból is hasznosítja. A projekt keretében tervezetten a Tiszaligetben található csónakázó-tó meder- és partrendezése, vízszint-szabályozása, és teljes rekonstrukciója valósul meg. A közgyűlés legutóbbi ülésén megszavazott döntés értelmében a város pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatra, melytől a projektre félmilliárd forint támogatási forrásigényt jelent be.