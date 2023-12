Egy helyi család kertjéből származik Tiszatenyő karácsonyfája. Szlovencsákné Kaszanyi Ilona és férje egyrészt azért ajánlották fel a közel 10 méter magas fenyőt, mert már túl nagyra nőtt a kertben, másrészt ezzel szerettek volna segíteni az ünnepi hangulat megteremtésében.

– Nagyon hálásak vagyunk a családnak és a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, melynek segítségével sikerült eltávolítani a fát a kertből. A fenyőből körülbelül 3-4 métert használunk fel a település karácsonyfájaként, melyet pénteken délelőtt díszítettünk fel közösen a Szent István téren – tájékoztatott Mező József, Tiszatenyő polgármestere.

Tiszasülyön is a lakosság által felajánlott fenyőt díszítenek fel karácsonyfának a polgármesteri hivatalnál. Balaton Mária alpolgármester szerint ugyanakkor a faállítás feladta a leckét. Első körben egy lakó által adományozott jókora fenyőfára esett a választás, ki is vonultak gépekkel a helyszínre, ám kiderült, a környező falak között olyan szűk helyen nőtt nagyra a fa, hogy be kellett látni, nem tudják egyben kiemelni onnan. Így végül egy másik felajánlásra esett a választás. A szép formájú, jól megtermett fenyőt csütörtök reggel vágták ki és szállították át a hivatalhoz.

Tiszasülyön is a lakosság ajánlotta fel a falu karácsonyfáját

Fotó: Kovács Berta

Csataszög szintén azon települések közé tartozik, ahol nem okoz fejtörést a karácsonyfa beszerzése. A polgármesteri hivatal előtt ugyanis van élő fenyő, azt fogják feldíszíteni. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester felidézte, a korábbi években is hasonlóan jártak el, csak akkor egy mellette lévő fenyőt „léptettek elő” ünnepi jelképpé. Az viszont már hosszúra nőtt, meg is csúnyult, idén ki is kellett vágni. Mellette lévő társa azonban már szépen megnőtt, így tökéletesen betöltheti a karácsonyfa szerepét.

Rákóczifalván azt tervezik, hogy két karácsonyfát állítanak az ünnepekre. Az egyiket a főtéren, a másikat a forgalmas jelzőlámpás útkereszteződésben. Dr. Túróczi Imre polgármestertől megtudtuk, a tűlevelűeket az önkormányzat vásárolja, méghozzá gyökeres formában, a fenyőket ugyanis e helyeken el is ültetik.

A vármegye más településein is készülnek már a karácsonyra. Tiszajenőn például idén három fa is díszbe borul, tájékoztatta lapunkat a község polgármestere. Virág József elmondta: két buszfordulóban, valamint a templom előtt állítanak fenyőt. Korábban a szülők olyan kéréssel fordultak a településvezetőhöz, hogy a templom előtti fenyőt most ne az önkormányzat díszítse fel, hanem igazi falu karácsonyfája legyen, azaz, a lakosok aggassák tele díszekkel. Így ehhez a fához az önkormányzat csak a fényfüzért biztosítja. Ezt a fenyőfát egyébként már kedden fel is állították, a tűlevelűt Polgár Lajos képviselő, a helyi sportegyesület elnöke ajánlotta fel. A településen már pénteken megejtették az első adventi gyertyagyújtást, s akkor már el is lehetett kezdeni díszíteni az ágakat olyan díszekkel, amelyeket nem tesz tönkre az eső.

Túrkevén már elfoglalta helyét a város fenyőfája. Az örökzöldet magánszemélyek ajánlották fel, s egy, a Kincses kert elnevezésű városrészben lévő kertből a helyi önkéntes tűzoltóegyesület kollégái hozták el és állították fel a központban, ahol feldíszítve teremt majd ünnepi hangulatot az elkövetkező hetekben.