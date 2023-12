Fából készült rénszarvasok vontatják a Mikulás piros szánját. Ez az ünnepi dekoráció fogadja az arra járókat Rákóczifalván, a Varsány Közösségi Ház előtti téren. A fahasábokból környezetbarát módon megformált, egyszerű állatfigurákat még a múlt évben rakták össze, és mivel akkor sikerük volt, most is felállították őket. Idén azonban a szánnal is kibővült a kültéri dekoráció.

Császiné Csáti Réka, a közösségi ház igazgatója elmondta, a Mikulás járművét az intézmény dolgozói álmodták meg és tervezték, elkészítésében pedig az önkormányzat városüzemeltetési munkatársai jeleskedtek. A szánkóba be is lehet ülni, a lehetőséggel élnek is a gyerekek.