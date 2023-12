– A társasjátékok terén elképesztő a választék. Hazai kiadásban évente legalább 1000-1500 játék jelenik meg és ehhez jönnek még a külföldi játékok. Ezek ma már sokkal összetettebbek, mint régen a dobókockás, lépegetős játékok voltak. Az egyszemélyes logikai játékoktól kezdve a csoportos, történetvezérelt kalandokon át minden megtalálható és a tematika is rendkívül sokszínű – mondta el érdeklődésünkre Balogh Kornél. A Jászberényi Társasjátékos Egyesület elnöke hozzátette: a decemberi játékos napon elsősorban a karácsonyi dömpingben kiadott társasjátékokat mutatták be játékmestereik közreműködésvel, valamint teret biztosítottak játéktervezőknek, kiadóknak és vásárt is tartottak.

Pierrot, azaz Marosi Z. Tamás zeneszerző, előadó is részt vett az eseményen, aki egy ideje már a játékfejlesztésnek él. Saját kiadású játékával, a Cuvée-val érkezett, melynek neve is jelzi, hogy a borászat világába kalauzolja el a kalandokra vágyókat. Az akcióválasztós stratégiai játékban a résztvevők próbára tehetik magukat, hogy amatőr borászként mit tudnak kezdeni két örökölt szőlőbirtokkal. Pierro az egyesület kérésére néhány prototípust is hozott azokból a játékokból, melyek a közeljövőben jelennek majd meg.