Motoros mikulás, mesemusical és adventi gyertyagyújtás – vasárnapi programajánló a Jászkunságból

A településeken meggyújtják az első adventi gyertyákat is, valamint ünnepi műsorokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Motoron, biciklin, gyalog vagy szánon érkező, Mikulással is találkozhatnak a gyerekek.

VASÁRNAP SZOLNOK Reggel 8.30-tól a Széchenyi piactérről indul a motoros Mikulás, aki Ádinért, a Duchenne-féle izomdystropiával született, beteg kisfiúért gurul a gyülekezőre, mely 9 órakor a Rákócziújfalui temető parkolójában van. A motorosok ezután a művelődési házhoz vonulnak, ahonnan több vármegyei településre mennek tovább. 9.45-től a martfűi művháznál, 10.15-kor Tiszaföldvár főterén, 10.50-kor a homoki iskolánál, 10.20-kor Kunszentmárton főterén, 12 órakor Szelevény piacterén, 12.30-kor Cserkeszőlőn a Nelson söröző előtt, 13.10-től Nagyréven az Ilona Csemegénél, 14.05-kor pedig Cibakházán, a Terasz cukrászdánál lehet találkozni a különleges karavánnal. A Széchenyi parkerdőben Mikulás-keresést rendez a Gördögök Se. A gyalogtúrán a Mikulás elveszett holmijait kell megtalálni, mint puttony, szán, sapka. A gyülekező a NEFAG erdei játszótér parkolójában reggel 10 órakor lesz, a túra körülbelül 4 óra hosszás. Hagyományos lengyel karácsonyra várja az érdeklődőket a Vártemplomba a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A délelőtt 11 órakor kezdődő kétnyelvű szentmisén a Beskidek Trio működik közre. Ugyancsak 11 órától Jótékonysági futásra várják az érdeklődőket, mely a dr. Béres József sétánytól, a Club Fregattól rajtol. Gyerekeknek 14 éves korig ingyenes a részvétel. A szervezők arra kérik az indulókat, vagy segíteni akarókat, hogy egy csomag mikulás csomagot vagy tisztára mosott 6 éves kor feletti fiú vagy lánynak való ruházatot, cipőt vigyen magával, amit a helyszínen begyűjtenek és a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermek Alapítványnak adnak át, ahogy a befizetett nevezési díj egy részét is. A táv 5 vagy 10 kilométer is lehet. 13 órakor pedig a Bringás Mikulás rajtol el immár harmadik alkalommal. A kerékpárosokkal Szolnok utcáit járva találkozhatnak kicsik és nagyok. MARTFŰ A városi művelődési házban Mikulásváró családi délutánt tartanak, mely 14 órakor az Állati iramban című animációs film ajándék mozijával kezdődik. 15 órától adventi jótékonysági vásár, kézműves foglalkozások, játszóház, és fodrász-sarok is várja a résztvevőket. Az eseményen a Mikulás is felbukkan majd. MEZŐTÚR Délelőtt 11 órától a Mozi Színházban kezdődik a Frakk a macskák réme című mesemusical, a Madách Színház művészeinek előadásában. TISZAFÜRED Hétvégi bringázásra várják a családokat a Tisza-tóhoz, a programhoz több csoportban és távokra is csatlakozhatnak az érdeklődők délelőtt 9 és 11 óra között a tiszafüredi Albatrosz Kikötőben. Az esemény különlegessége, hogy a résztvevők bármikor összefuthatnak a Mikulással. KUNSZENTMÁRTON A főtéren 15 órától kezdődnek a Mikulásvára programok, mint adventi vásár és interaktív gyermekműsor, és gyertyagyújtás, a Mikulás érkezésére 16 órakor számíthatnak a gyerekek. TÖRÖKSZENTMIKLÓS 18 órakor kezdődik a város főterén az első adventi gyertyagyújtás. Az ünnepélyes eseményt a Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának műsora kíséri. JÁSZBERÉNY 15 órától kezdődnek az adventi programok a Déryné Rendezvényházban ünnepi Mikulásváró játszóházzal, mesemondással, kézműves foglalkozással. 17 órakor meggyújtják az első gyertyát a Lehel vezér téren, 17.30-kor ünnepi fényárba öltözik a Déryné Rendezvényház. 18 órától az An. Er. Jazz Band zenél, 19 órától a Lehel Film-Színházban Rákász Gergely ad karácsonyi orgonakoncertet, miközben a Lehel vezér téren a Jászsági Cigányzenekar koncertjét lehet meghallgatni. KENDERES 15.30-tól a református templomban tartott istentisztelettel kezdődnek az adventi programok, melyek ugyanitt 16 órától adventi ünnepváró musicallel folytatódnak Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit ad koncertet. 17 órától a művelődési ház előtti parkban meggyújtják az első gyertyát, és szeretetlakomára várják a résztvevőket.





