– Rendhagyó gurulást szerveztünk idén. Ádinnak, a Duchenne-féle izomdystropiával született, beteg kisfiúnak gyűjtöttünk – mondta. Hozzátette: Szolnokon már rég óta csatlakoztak a terápia költségeinek támogatásához, havonta juttatták el az összeget a motorosok.

– Most úgy döntöttünk, hogy ezzel is segítünk. A motorosok is adományoztak, de a különböző helyszíneken bárki megtehette ezt – magyarázta a szervező.