Orvosok, ápolók, mentősök, tűzoltók, katonák és köztisztasági dolgozók. A teljesség igénye nélkül ők azok, akik, ahogyan a hétköznapokon, úgy karácsonykor is „felveszik a munkát" és dolgoznak. Ezért köszönet jár nekik. A hagyományok szerint Szolnok polgármestere és a vármegye elöljárói meg is köszönik a szolgálatkészségüket, több városi intézményt ajándékokkal keresnek fel. Így volt ez most is, a tisztségviselők december 24-én délelőtt vitték el jókívánságaikat és jelképes ajándékaikat.