Ünnepre hangoló, vidám Családi napot – szeretet karácsonyt szervezett az önkormányzat és a „Pro Jászjákóhalma” Kulturális és Természetvédelmi Közalapítvány szombaton délután.

Adventi vásár is színesítette a rendezvényt

Fotó: Pesti József

Gyerekzsivajjal, mosolygós arcokkal telt meg a piactér, ahol a kicsik izgatottan várták az Alma együttes családi koncertjét. Igazi örömzenét játszottak, amit a gyerekek mellett természetesen a szülők is élveztek. Pillanatok alatt vidám hangulat kerekedett, a gyerkőcök boldogan énekeltek, sőt táncra is perdültek. A rendezvényt többek között a helyi óvodások műsora, zumba, adventi örömének és a Dupla Kávé együttes koncertje színesítette. A nap folyamán volt adventi vásár, bejgli sütő verseny, pálinkamustra és szeretet-vendéglátás is a civil egyesületek közreműködésével.