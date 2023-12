Műsoros adventi programot tartottak hétfőn a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában. Az eseményre meghívták a helyi idősek klubjának tagjait, akik egy adventi történettel kedveskedtek a kicsiknek. A gyerekek általuk készített kis ajándékkal köszönték meg a mesét.

A programon meggyújtották az óvoda első adventi gyertyáját is. Asztalos-Gamauf Szilvia óvodavezetőtől megtudtuk, karácsonyig minden hétfőre terveznek valamilyen adventi programot, amelyre vendéget is hívnak. Ezzel is erősíik a generációk közötti kapcsolatépítést, valamint segítik az óvodások az ünnepre való ráhangolódását.