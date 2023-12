Sikeresen pályázott, s közel hárommillió forint támogatást nyert a kőteleki önkormányzat a Családi Portaprogram szociális programban. A településvezetés közreműködésével így negyven helyi család vesz részt a programban, s kap lehetőséget arra, hogy „belekóstoljon" az önellátásba, s termeljen.

– A közelmúltban minden érintett család három-három, különböző fajtájú szilvafát kapott, valamint a növénytermesztéshez, kertműveléshez, s természetesen faültetéshez szükséges szerszámokkal is gazdagodtak. Így kaptak például ásót, gereblyét, lapátot – mondta el a témával kapcsolatban Lovász Tibor. A polgármester hozzátette: a résztvevők a program keretében egy oktatáson is részt vesznek, valamint egy mentor segítségével igyekeznek elsajátítani a szükséges ismereteket, tudnivalókat. A mentor figyelemmel kíséri a tevékenységüket és szükség esetén segít a családoknak.

– A program tavasszal folytatódik majd, amikor csirkéket és a jószágok etetéséhez szükséges tápot kapnak majd a családok. Mindezek mellett vetőmag is kerül majd hozzájuk, így tudnak kiskerti zöldségeket, mint például hagymát, sárga- és fehérrépát vetni, majd nevelni. A haszonnövényeken túl ráadásul virágokat is kapnak majd, amivel a kertjeiket, portáik elejét tudják majd szebbé, rendezetté tenni – szólt a program folytatásáról a településvezető. Mindezeken keresztül valósulhat meg tehát Kőteleken is a Családi portaprogram célkitűzése. Ami nem más, mint hogy segítséget nyújtson a családok megélhetéséhez, hozzájáruljon az adott település, utcarész, ház rendezettebbé tételéhez, valamint támogatást jelentsen a foglalkoztatás növeléséhez, magasabb foglalkoztatási szint eléréséhez is.