– Kérem, mutassa be a csapatát!

– Kilenc éve dolgozom itt, s elmondhatom, egy nagyon jó közösséggé váltunk mára, szeretünk együtt dolgozni, kollégáimmal már egymás gondolatait is ismerjük. A főszakácsom Ábrám Ildikó, a szakácsaim Nagy Nóra, Varga János Szabolcs és Béres Zoltán, illetve a konyhai kisegítők Bajusz Józsefné, Dobrai Ferenc, Erdei Edit, Horváth Józsefné, Kocsis Sándorné, Kóródi Szilvia, Molnár Lajosné, Szatmári Erzsébet és Szikszai Sándor Mihályné. Ők itt, a főzőkonyhán, illetve a Varró úti és a Zöldfa úti telephelyünkön, a tálalókonyhákon segítik a munkát.

Hétköznap 550-650 adagot főzünk az intézmény lakóinak, a szociális ellátás keretében a város lakosságának, a Kinizsi úti óvodának és a SZIM óvodának, illetve az Idősek Klubjának, az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának, valamint hétvégenként a gyermekek átmeneti otthonának Kunmadarasra, és vannak vendégétkezőink is, illetve a bölcsődei szociálisan rászoruló gyermekeknek szünidőben is mi főzünk, télen pedig a hajléktalanoknak biztosítunk zsíros kenyeret és forró teát a városi melegedőben.

– Kinek könnyebb főzni, a gyermekeknek vagy az időseknek?

– Igazából azt mondom, hogy mindenkinek, mert egyrészt minden korcsoportnak más a rendelet, más követelménye van egy bölcsődésnek, egy óvodásnak és az időseknek. Mindegyiknél másra kell odafigyelni, például a só- és a fűszermentességre. Az idősebb korosztályban valakinek az egyik étel sós, a másik ellátottnak borsosabb az étel, hiszen az ő ízérzékük már változó, egy ötfős családban is nehéz mindenkinek megfelelni teljes mértékben, nemhogy több száz embernek, így itt tökéletesen oda kell figyelnünk mindenre, a higiéniától a beszállítók kiválasztásán át az alapanyagok beérkezéséig, és természetesen a jogszabályi változásokban is napra késznek kell lennem, így rendszeresek a továbbképzések is.

– Mit szeretnek a legjobban?

– Az óvodásoknál a tejbegríz, a paradicsomos húsgombóc, ám a főzelékek nem a kedvencek közé sorolhatók, de oda kell figyelni, hogy napi szinten legyen zöldség, gyümölcs is nekik a tányéron. Az óvónői visszajelzések alapján elégedettek a gyerekek. Az idősebbek a házias ízeket szeretik. Most, karácsony közeledtével kicsit igyekszünk minden korosztálynak kedvezni. Mivel lakóinknak ez az otthona is, így amit év közben esetleg nem tudtunk megfőzni nekik, azt ilyenkor igyekszünk.

Van kívánságlista is, a töltött káposztától kezdve a halászlén át a túrós csuszáig, és lesz marhapörkölt, bejgli is. Természetesen ilyenkor is odafigyelünk az ételallergiásokra, a diétázókra. Napi szinten egyeztetek a diétás szakácsunkkal, a dietetikusunkkal, aki a diétákat felügyeli.

– A csapatnak mi a kedvence?

– Most tartottunk egy év végi összejövetelt, ahol a birkapörkölt volt a kívánság, természetesen a karcagi ferdinánddal. A szakácsaim isteni pogácsákat és kelt tésztákat sütnek, mindig szívvel-lélekkel csinálják, de elmondhatom ugyanezt minden dolgozómra is.

– Mit jelentett a csoport számára ez a díj?

– Én személy szerint nagyon meghatódtam, nagyon jólesett a csapatnak is. Igazság szerint nem vártuk ezt egyáltalán, nagy meglepetés volt számunkra. Örömmel tölt el bennünket, hogy megkaphattuk ezt a díjat, így is elismerték a munkánkat. Nap mint nap kapunk azért a lakosság részéről visszacsatolásokat, ami jólesik, de amikor a város ismeri el a munkánkat, az felemelő, és kötelez is egyben bennünket a további magas szintű munkára is – mondta az élelmezésvezető.