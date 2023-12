Tapasztalat, hogy év vége felé fokozódik az orvhalászok aktivitása, hiszen az ünnepek előtt megnő a kereslet az illegálisan kifogott halakra is. Ezért a halőrök ilyentájt fokozottan ellenőrzik a vizeket, figyelik a tilosban járókat és keresik a vizekben a rapsicok eszközeit.

A Nagykunsági főcsatornát is rendszeresen ellenőrzik, csónakkal járőröznek a halőrök, a vizet radarral is pásztázva, mely a mélyben elhelyezett tárgyakról is árulkodik. Így bukkantak rá nemrég a hálóra is.

– Nem távolítottuk el azonnal, hanem folyamatosan figyeltük a helyszínt éjszaka is, jönnek-e érte – számolt be a történtekről Donkó Péter, a szövetség ügyvezető igazgatója. De mivel már elég hosszú ideje várakoztak eredménytelenül, a napokban egyik éjjel végül eltávolították a hálót a vízből.

– Soha nem találtunk még ekkora hálót, a Tisza folyón sem, ott szoktak pedig a parttal párhuzamosan hosszabb hálókat lefektetni – nyilatkozta Donkó Péter. – Látszott, hogy elég régóta a csatornában volt már, uszadékok, nagyobb kagylók, nádtörmelékek akadtak bele. Ha megnézik a fogást az orvhalászok, akkor ki is szokták takarítani a hálót. Ezt valamiért itt hagyták, nem jöttek érte, így nem volt olyan szerencsénk, mint tavaly, amikor sikerült a tiltott tevékenységet folytatókat lefülelni. Hal szerencsére nem volt a hálóban.

A csatornát természetesen ezek után is fokozottan figyelik, hiszen most szoktak itt is beindulni az orvhalászok, hogy lecsökkent a vízszint. De számítanak a horgászok bejelentésére is, ha gyanúsat észlelnek.

Most is akadt szemfüles horgász.

– A csatornán tilos csónakot használni, így legálisan csak a halőrök és a gyérítések során a velük együtt dolgozó halászok tevékenykedhetnek csónakból. A háló felszedésének éjszakáján is az szúrt szemet a horgászoknak, hogy csónakot látnak a vízen, amiről értesítettek is – mondta Donkó Péter. – Ez ugyan most téves riasztás volt, de köszönjük horgászainknak, hogy igyekeznek segíteni a munkánkat, hiszen a halak védelme közös érdekünk.