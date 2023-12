Volt például szelevényi tanítványom. De nem sok mindent tudok felidézni a településsel kapcsolatosan. Megnézem hát, hogyan látta a fotós kollégám. Milyen szelevényi pillanatokat örökített meg.

Igen, a templom emlékezetes. Ám annyit írtam már templomokról! Vizekről is sokat, de hát erre sok víz van, folyók, csatornák békéje. Ahogy a parti köveknek nekiütődik a nyár, s a kikötött csónakok is nekiütődnének, ha szél lenne, ha moccanna a víz, de az csak fodrozódik itt-ott egy kicsikét. Néhol még hínár is ül rajta.

De van itt egy erős fotó, amely szintén a vízről szól, holott napsütés van a képen meg hétköznap, felhő alig. Talán délelőttre jár az idő. A kövesút betonja szürke, száraz. És mégis, mintha tengerfenéken járnánk, csak kiszáradt, mint az Aral-tó. Tényleg, volt nekünk tengerünk is, a Pannon, csak mi nem voltunk akkor még sehol.