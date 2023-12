Az ágy a zene lüktetésének jótékony hatásait használja fel, a fényeffektusos lámpák a vizuális rendszert stimulálják, de még a polcon sorakozó plüssállatoknak is hasznos tulajdonságaik adódnak. A rendezvény résztvevői be is járhatták a kialakított szobát.

– Tapasztalatok már vannak, a főépületben ugyanis működik Snoezelen szoba, középsúlyos és enyhén súlyos fogyatékosok is használják. Amikor bemennek sokszor az a cél, hogy megnyugodjanak, emellett természetesen az érzékeiket stimulálva fejlődhetnek – sorolta az előnyöket.