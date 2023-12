A Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában beszélt a térség fejlesztési terveiről Földi László országgyűlési képviselő. A honatya arról számolt be, hogy az M4-es út kiépítésével Abony és környéke felkerült az ország gazdasági térképére. A pozitív tendencia immár a befektetések számában is megmutatkozik, ám a munkaerőhiány továbbra is gondot jelent.

Letért az útról és fának ütközött egy személyautó szerdán délután Kunszentmárton közelében, a 45-ös főút 5-ös kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit, majd feszítővágó segítségével kiszabadították a járműből a sofőrt.

Rádőlt egy gázvezetékre egy lakatlan ház egyik fala szerdán este Fegyverneken, a Berényi úton. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi művelet szolgálat irányítása mellett törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók kiszabadították és rögzítették a megrongálódott a vezetéket, és ezáltal minimálisra csökkentették a gázszivárgást.

Újra a Városi Sportcsarnokban köszöntette legjobbjait a Szolnoki Sportcentrum a sportiskolai évzárón szerda este, amelyen a Csillagok háborúja jól ismert dallamai is felcsendültek.

Összeütközött három személyautó a 34-es főút 40-es kilométerénél, Kunhegyes közelében szerdán délelőtt. A település önkormányzati tűzoltóinak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk egy embert az egyik járműből.

Két személyautó karambolozott kedd délután Jászkisérnél. Az egyik autó az árokban állt meg, a másikból pedig nagy mennyiségű kenőanyag folyt el. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították az árokban lévő autót.

Összeütközött két személyautó kedden délután Kunhegyesen, a Tiszagyendai úton. Az egyik jármű egy utánfutót húzott, amely oldalára borult a balesetben. A kunhegyesi önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járműveket, melyek közül az egyikből motorolaj került az úttestre.

Egy helyi lakos közlekedett Fegyverneken december 12-én délelőtt, mikor a rendőrök ellenőrizték. Az egyenruhások megállapították, hogy a 21 éves sofőr nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, ezért előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra. Meghallgatását követően a férfit őrizetbe vették.

Az ivóvízhálózat fővezetékén karbantartást végez a szolgáltató VCSM Zrt. Ebből kifolyólag a december 13-án 13 és 17 óra között Zagyvarékason a vízszolgáltatás szünetel. A munkálatok idején ivóvíz vételezésre az ártézi-kifolyókon van lehetőség.

Pest vármegye díszpolgárává választották dr. Pusztai Dezsőt, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet igazgatóját. A rangos elismerést ünnepélyes keretek között vehette át a fővárosban a kitüntetett.

Az Aba-Novák Agora Kulturális Központ, mint minden évben ezúttal is megrendezte a Szeretet és békesség órái címmel a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete tagjainak szóló karácsonyi műsorát. A meghívottakat Szalay Ferenc polgármester köszöntötte az eseményen.