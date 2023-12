A verseny fővédnöke dr. Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója is jelen volt a kisújszállási megméretésen.

– Alapítónk, Szenczy Sándor támogatta az újításokat, mindig azt mondta, lépj ki a csónakból, s az Illéssy iskola kilépett a csónakból 2012-ben, s ma már az ország legnagyobb gasztronómiai megméretését rendezik itt meg. A verseny erénye, hogy helyben is munka folyik és az, hogy a szakma fejlődését is követi, hiszen új élelmi anyagok, eszközök, tálalási módok jelennek meg. Már nem elég, hogy csak finom legyen, jól is kell kinéznie egy ételnek, a tálalásnak is gusztusosnak kell lennie. Nagyjából 200 olyan képzőhely van Magyarországon, ami gasztronómiával foglalkozik, a többség most képviselteti itt magát, amit nagy dolognak tartok. A mai nap továbbképzés, ötletadó, inspiráló szakoktatónak és diáknak egyaránt – fogalmazott dr. Szabó Csaba.

Az illéssys Kalmár Zsolt 12-es pincér/vendégtéri szaktechnikusnak tanul. A versenyen Sándor Tünde Kata (11-es) volt a párja, s az Operettszínház 100. évfordulójára terítettek, a gálavacsorára neves művészeket hívtak meg. Az asztalközép díszt Zsolt vágta ki, a zongora ültető-kártyákat Tünde készítette.

Az Abádszalókon élő testvérpár, Van Gorp Amber és Van Gorp Kato szintén illéssys. Kato végzős, már több sikeres verseny van mögötte, húga 9-es, így együtt indultak a megméretésen.

– Idén 100 éves a Disney, erre építettük az asztalunkat, utána néztünk mindennek, kerestünk ételeket, italokat a Disney mesékben, így van sushi, ratatuj, citromos sorbet is – magyarázza Kato, aki igyekszik segíteni kishúgát a versenyzési drukk legyőzésében is. Horváth Ferenc mesterfelszolgáló biztatta tanítványait.

– Négy diákom van két pincér asztallal, mindkét csapatban egy végzős és egy 9-es tanuló van, ami azért jó, mert a kicsik rutint szereznek. Azt kértem a diákoktól, élvezzék, szokják, lássák miről szól a verseny, semmi dobogós elvárási terhet nem raktam rájuk. A felkészülésben az idősebbek koordinálták a fiatalabbakat, én pedig a háttérben segítettem. Természetesen a trendeket is tanítom nekik, de a legfontosabbak az alapok, hiszen arra tudnak később építkezni – hangsúlyozta Horváth Ferenc.

Kőrössy Kálmán Venesz-díjas mesterszakács szerint a versenyzők ügyesen dolgoztak, két óra alatt látványos, tetszetős ételt alkottak.

– Itt kiderül, mennyire önállóak a diákok, el tudják-e készíteni a tervezett ételt. Azt láttuk többek tányérján, hogy megjelent a gyakorlati helyük éttermi, szállodai jellege. Előbb azonban fontos, hogy jó minőségű, tetszetős és ízletes ételeket tanuljanak meg főzni, aztán jöhetnek a tévés főzőműsorokban és a hotelekben látottak – fogalmazott az elnök.

Illés Hanna Budapestről jött, cukrász artisztika kategóriában indult. Vízi világ munkájáról Erdős Hanna bírálata után kérdeztük.

– Imádok sütni, tortát, pozsonyi kiflit készíteni, de nem vagyok édesszájú. Az artisztikában az összes kreativitásomat meg tudom mutatni. Imádtam készíteni, két hét alatt lett kész, kritikát az elemek összeragasztásra kaptam, hogy próbáljak finomítani rajta. Nem keseredtem el, mert így is büszke vagyok a munkámra, újabb tapasztalatokat szereztem közben, ami jól jön a tanév során. Jövőre végzek technikusként aztán szeretnék cukrászatban elhelyezkedni, egy saját műhely megnyitásáról álmodom.

Prizits Milán szakács tanuló Sopronból érkezett, az élő munkás versenyen sertés szüzet készített kíméletesen sütve burgonyapürével, zöldbors mártással.

– Az idő miatt volt nehéz, otthon négyszer lefőztem, ott nem izgultam, az otthoni környezetben könnyebb volt. Főzés közben másra nem figyeltem, most nézem majd meg. A zsűri szerint kicsit kevés lett a mártásom, ennyi kritikát kaptam az első rangos versenyemen – mesélte a fiatalember.